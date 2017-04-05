Бывший заместитель генерального прокурора Украины, доктор юридических наук, профессор Ренат Кузьмин в интервью сайту buzina.org про комментировал смерти известных людей в Украине.

«При Порошенко убивают не только оппозиционных журналистов, как Бузина, но и вполне нейтральных к режиму как Шеремет, или таких абсолютно лояльных к власти политиков, как Вороненков. И оправдываются эти бесчинства либо «борьбой с агрессором», либо с «агентами Кремля», что по сути одно и то же», - рассказал он и добавил, что украинская правовая доктрина допускает применение насилия к представителям прежней власти и противникам АТО, а также ограбление населения, совершенное «для защиты государства».

«Большинство радикальных группировок действуют исключительно в рамках, дозволенных властью, и чаще всего по заказу самой власти. Все эти якобы стихийные захваты предприятий, редакций телеканалов и газет, различного рода блокады транспортных коммуникаций и прочие выходки «людей в балаклавах» - мероприятия либо организованные украинской властью, либо согласованные с ней. По этой причине украинские чиновники, лояльные действующему режиму, не боятся никакого «подполья», а радикалами запугивают только оппонентов действующего режима», - отметил экс-зам генпрокурора.

Кроме того, Кузьмин считает, что к смерти Бузины причастны украинские спецслужбы.

«У меня, как адвоката мамы убитого журналиста Олеся Бузины, есть достаточно оснований утверждать, что к убийству журналиста причастны украинские спецслужбы. Мое ходатайство о допросе свидетеля, утверждающего, что ему известны обстоятельства этого преступления, фамилии, должности сотрудников украинских правоохранительных органов, принимавших участие в убийстве, незаконно отклонено следователем, а само дело приостановлено и не расследуется по абсолютно надуманным основаниям. Все мои жалобы, включая обращение к президенту Порошенко, остались без ответа. Это лишний раз подтверждает, что действующая украинская власть и радикально настроенные боевики действуют вполне согласованно», - резюмировал он.