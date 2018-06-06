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Президент Петр Порошенко в День журналиста встретился с представителями средств массовой информации и поздравил их с профессиональным праздником. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я хочу поздравить вас как Президент, как Верховный Главнокомандующий. Как Верховный Главнокомандующий, я хочу, в первую очередь, поздравить военных журналистов. Могу четко заявить, что за последние четыре года произошли кардинальные изменения в сфере военной журналистики», - обратился он к присутствующим.

Порошенко отметил, что сегодня украинские военные журналисты подают правдивую, справедливую информацию о деятельности Вооруженных сил Украины, освещают подвиги украинских военных, героев.

Президент поблагодарил журналистов за формирование действительно государственнической патриотической позиции: «На самом деле уже есть из чего формировать информационную защиту, которая позволяет и эффективно противостоять российской составляющей гибридной агрессии, и бороться за сознание украинцев».

«Раньше мы говорили, что у нас только военные и дипломаты стоят на передовой линии. Сегодня мы можем надеяться, что и значительное количество журналистов защищают наш суверенитет», - отметил Порошенко.
ForUm

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