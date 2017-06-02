Эксгумация тела погибшего в 2010 году президента Польши Леха Качиньского показала, что в его гробу были части тел еще двух человек.

Об этом во время пресс-конференции в четверг в Варшаве заявил заместитель генпрокурора Польши Марек Пасенек, сообщает Укринформ.

«В гробу президента Леха Качиньского обнаружены фрагменты тел двух других людей. Польша претендует на статус влиятельной страны НАТО, поэтому не буду комментировать то, как обошлись с президентом», - заявил Пасенек.

Он проинформировал, что в целом с ноября прошлого года проведена эксгумация 27-ми жертв Смоленской катастрофы, еще шесть проведут в июне. После двухмесячного перерыва эксгумации продолжатся с сентября. Всего к концу года прокуратура планирует провести еще 26 изъятий останков жертв катастрофы из захоронений. Этот процесс должен завершиться в апреле 2018 года.

Пасенек сообщил, что хотя сейчас патологоанатомы акцентируют внимание на генетических исследованиях, прокуратура не теряет из виду основной вопрос – «выяснение причин и механизма гибели людей».

По его словам, на нынешнем этапе следствия прокуратура в равной степени рассматривает все версии катастрофы.

Заместитель генпрокурора также сообщил, что прошлогоднее решение прокуратуры об эксгумации 83-х жертв катастрофы (четыре были кремированы, девять эксгумированы в 2011-2012 годах) не было простым. Впрочем, по его словам, оно имело под собой основания, учитывая существенные ошибки в российской медицинской документации, отсутствие фотодокументации, а также то, что Россия не согласилась на заслушивание в польской прокуратуре российских патологоанатомов, которые проводили судмедэкспертизы.

В деле непроведения судмедэкспертиз польскими специалистами в прокуратуру на допрос в качестве свидетеля накануне была вызвана экс-премьер Эва Копач, которая в апреле 2010 г. занимала должность министра здравоохранения и в те трагические дни находилась в Москве. По тому же делу прокуратура хочет допросить в июле экс-премьера, действующего президента Евросовета Дональда Туска.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту — президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа — погибли.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет об итогах технического расследования. Непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и комиссией Миллера и создали вторую комиссию.

В седьмую годовщину трагедии под Смоленском, вторая по счету польская комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы, в которых вину за произошедшее возложила на российских авиадиспетчеров.

Также в распространенных документах говорится о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.

Польша в ближайшее время планирует подать жалобу на Россию в Международный суд ООН в Гааге по поводу расследования Смоленской катастрофы.