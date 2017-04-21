Польша в ближайшее время планирует подать жалобу на Россию в Международный суд ООН в Гааге по поводу расследования Смоленской катастрофы. Об том заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

«Сначала мы пытались, в этом году, выяснить, есть ли возможность прямого диалога с Россией. Русские, как известно, отвечают в негативном ключе, иногда высокомерно... Мы также пытались получить поддержку от некоторых наших союзников», - подчеркнул глава МИД Польши.

«Однако, поскольку дело идет уже семь лет, наши возможности исчерпаны. В связи с этим фактически теперь идет процесс оформления жалобы в Международный суд, и в ближайшее время мы эту жалобу представим», - сказал министр, сообщает LIGA.net.

Отвечая на вопрос, когда жалоба может быть подана, он отметил, что точная дата зависит от адвокатов, но «это может быть несколько дней или недель».

Отмечается, что возможность подачи иска в суд ООН против РФ существует из-за того, что Москва отказывается передать Польше обломки президентского самолета Ту-154М, потерпевшего крушение в Смоленске в 2010 году.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту — президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа — погибли.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет об итогах технического расследования. Непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и комиссией Миллера и создали вторую комиссию.

В седьмую годовщину трагедии под Смоленском, вторая по счету польская комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы, в которых вину за произошедшее возложила на российских авиадиспетчеров.

Также в распространенных документах говорится о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.