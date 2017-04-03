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Генеральная прокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров и «третье лицо» в умышленном провоцировании авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент Лех Качиньский. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Newsweek Polska.

«Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей», — сказал заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек на пресс-конференции в Варшаве.

Он отметил, что Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.

Ранее в Польше назвали предварительные результаты вскрытия тела Качиньского.

В Кремле выразили несогласие с выдвинутыми польской прокуратурой обвинениями в адрес российских авиадиспетчеров.

«Обстоятельства этой трагедии уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту — президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа — погибли.

Польская прокуратура обвинила двух российских авиадиспетчеров в причастности к трагедии.   

4 февраля министр обороны Польши Антоний Мацеревич подписал документы, позволяющие возобновить расследование авиакатастрофы.

В сентябре он заявил, что целью действий российских диспетчеров и властей в Москве было крушение самолета с президентом Качиньским.

 
ForUm

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