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Самолет экс-президент Леха Качиньского 10 апреля 2010 года вблизи аэродрома «Смоленск-Северный» начал распадаться еще перед столкновением с наземными объектами.

Об этом заявил председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Вацлав Берчинский, сообщает Укринформ со ссылкой на tvp.info.

«Самолет начал распадаться в воздухе и терять свои части, которые начали падать на землю еще перед столкновением с березой. Береза не имеет никакого влияния на катастрофу», – заявил Берчиньский.

Он добавил, что это становится понятным после детального изучения разговоров экипажа самолета Качиньского с вышкой контроля движения в Смоленске.

Впрочем, он не захотел окончательно подтвердить, можно ли распад самолета в воздухе еще до столкновения с землей квалифицировать как покушение.

В то же время интернет-издание Onet.pl сообщило со ссылкой на свои источники, что во время презентации часового фильма по результатам своей работы комиссия будет настаивать, что воздушное судно начало распадаться еще на высоте 900 метров. Кроме того, подкомиссия будет подчеркивать, что контроллеры движения в Смоленске неправильно вели президентский самолет на посадку.

Как пример, они приведут траекторию снижения российского самолета Ил-76, который перед президентским авиалайнером должен был приземлиться в Смоленске, но в итоге полетел на запасной аэродром. По убеждению членов польской подкомиссии, траектории захода на посадку этого самолета и президентского авиалайнера значительно отличались.

«Это свидетельствует о сознательном введении польских пилотов в заблуждение»,- отмечает Onet.pl.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту — президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа — погибли.

Генеральная прокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров и «третье лицо» в умышленном провоцировании авиакатастрофы.
ForUm

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