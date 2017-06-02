Крупнейшим торговым партнером Украины в ЕС является Германия, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов в эфире «5 канала».
По его словам, больше всего туда экспортируется автомобильных компонентов.
«Украина проходит тот же путь, который проходили страны Восточной Европы. Да, действительно, металлургия еще достаточно долго будет играть важную роль, так как эти заводы существуют. И понятно, дай бог им продолжать работу, кормить своих сотрудников, платить налоги и так далее. Будет расти агро по сравнению, будет расти «Икейя» - номер три составляющая украинского экспорта и продолжает активный рост, будет расти машиностроение. Так, например, наш партнер номер один в ЕС - это Германия. Наш номер один на экспорт в Германию – это не агро, а автокомпоненты. Сейчас формируется мощный автомобильный кластер», - сказал Нефедов.
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