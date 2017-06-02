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Генеральная прокуратура проверяет возможную покупку гостиницы Hyatt Regency Kyiv бывшим исполняющим обязанности генпрокурора Олегом Махницким. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью телекомпании «24», передают Українські Новини.

«Мы проводим проверку по данному факту», - сказал он.

По его словам, если проверка подтвердит покупку отеля Махницким, то он будет отвечать согласно закону.

Осенью 2014 года в СМИ появилась информация о том, что Махницкий совместно со своим бизнес-партнером приобрел отель Hyatt Regency Kyiv.
ForUm

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