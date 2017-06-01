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Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия отказалась открыть дисциплинарное дело против судьи Краматорского городского суда Донецкой области Ларисы Переверзевой, вынесшей решение о спецконфискации $1,5 млрд бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

Соответствующее решение на заседании в четверг, 1 июня, приняла первая дисциплинарная палата ВСП, передают Українські Новини.

Жалобу на Переверзеву подала гражданка Александра Антонова, которая обвинила судью в нарушении процедур и норм материального права при рассмотрении 19 апреля ее ходатайства на отказ следователя назначить экспертизу в рамках уголовного производства.

 Напомним, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

В тот же день средства были перечислены в Госказначейство.

Порошенко призвал не проесть эти деньги. 

 
ForUm

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