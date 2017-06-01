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За четыре месяца 2017 года киевляне оплатили 95,7% стоимости услуг, предоставляемых ПАО «Киевэнерго».

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«По данным формы отчетности 3-НКП, предоставленной в НКРЭКУ «Киевэнерго», состояние расчетов потребителей за январь-апрель 2017 года составило 95,7%», - говорится в сообщении.

В том числе: население без льгот и субсидий уплатило 112,9% услуг, предоставляемых «Киевэнерго»; исполнители коммунальных услуг населению по отоплению и горячему водоснабжению (ЖЭК, ОСМД, частные предприятия и т. п.) оплатили 93,8% услуг; бюджетные учреждения - 92,2%; другие потребители (указанная категория в общем объеме полезного отпуска составляет лишь 8,8%) - 85,4%.

«Состояние расчетов за теплоэнергию свидетельствует об ответственности потребителей и разрушает мифы о низком уровне оплаты», - отметили в НКРЭКУ.

В комиссии отметили, что состояние перечисления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг ощутимо хуже платежей населения.

«За несвоевременное и неполное возмещение ПАО «Киевэнерго» льгот и субсидий состояние расчетов по этой категории значительно хуже – 62,8%. Сумма задолженности за льготы и субсидии по состоянию на 30 апреля только по ПАО «Киевэнерго» составила 1015,8 млн грн», - говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая в «Киевэнерго» заявили, что «Киевтрансгаз» полностью остановил газоснабжения столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплоэнергией (горячей водой и зимой отоплением) Оболонь, Троещину, Радужный и Воскресенский массивы.

В компании отметили что основная причина прекращения газоснабжения на теплоисточники Киева – накопленные государством и потребителями долги за услуги теплоснабжения.

 
ForUm

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