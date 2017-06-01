Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA действительно планирует выйти на украинский рынок.

Об этом говорится в ответе IKEA на запрос «Громадського».

«Сообщаем, что франшиза для Украины действительно предоставлена, но пока у нас нет точной даты по открытию торговой сети», - говорится в сообщении.

В компании также не уточнили город и конкретный торговый центр, где планируется открытие торговой сети IKEA в Украине.