Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA действительно планирует выйти на украинский рынок.
Об этом говорится в ответе IKEA на запрос «Громадського».
«Сообщаем, что франшиза для Украины действительно предоставлена, но пока у нас нет точной даты по открытию торговой сети», - говорится в сообщении.
В компании также не уточнили город и конкретный торговый центр, где планируется открытие торговой сети IKEA в Украине.
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