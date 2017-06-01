также в разделеОбщество
Филатов на спор ушел из Facebook 14
Неудавшимся львовским террористам светит 12 лет тюрьмы 16
В Украине впервые за 60 лет пересчитают водные объекты 19
Митрополит Антоний в День защиты детей призвал спасать нерожденных 16
Индекс миролюбия: Украина почти в конце рейтинга 36
Украинский провайдер поставлял трафик в Крым в интересах ФСБ 33
СМИ: У Насирова диагностировали рак щитовидной железы 89
Суд оправдал бывшего «министра» «ЛНР» 28
ВСП не будет открывать дело на судью, конфисковавшую «деньги Януковича» 15
СБУ проводит обыски у интернет-провайдера Wnet 39
Адвокаты Иванющенко инициируют процесс против журналистки «1+1» Василевской 31
Грицак: Во время обысков в офисах «Яндекса» нашли много интересного 93
Mail.Ru закрывает свои офисы в Украине 89
КПВВ в зоне АТО переходят на летнее время 17
Названа дата похорон Гузара 39
САП о Бобове: Уплата налогов не освобождает от ответственности 32
За «путешествиями» львовского мусора стоят фейковые предприятия Днипра 92
Сутки в АТО: 35 обстрелов, двое военных ранены 50

Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA действительно планирует выйти на украинский рынок.

Об этом говорится в ответе IKEA на запрос «Громадського».

«Сообщаем, что франшиза для Украины действительно предоставлена, но пока у нас нет точной даты по открытию торговой сети», - говорится в сообщении.

В компании также не уточнили город и конкретный торговый центр, где планируется открытие торговой сети IKEA в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года