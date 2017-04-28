Президент Петр Порошенко провел совещание с генпрокурором Юрием Луценко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым и поблагодарил за работу, проведенную по возврату средств, украденных бывшими высокопоставленными чиновниками.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Очень важно, что мы наконец-то не пиарим намерения, а отчитываемся о результатах. Результатом является зачисление в государственный бюджет суммы, равной 40 млрд грн, - подчеркнул Президент. - О чем это говорит? О восстановлении справедливости. Потому что каждая копейка из этих 40 млрд грн была украдена из карманов каждого гражданина нашего государства и сейчас происходит акт справедливости по возврату этих средств народа Украины. Прозрачно и эффективно».

Глава государства подчеркнул, что речь идет не только о средствах.

«Речь идет о том, чтобы преступники, даже если они скрываются в Российской Федерации, оказались на скамье подсудимых и были осуждены украинским судом. Поэтому я прошу этот темп продолжать и в кратчайшие сроки начать судебное заседание против бывшего президента Януковича и его шайки», - обратился Порошенко к генпрокурору.

По словам Порошенко, средства пойдут на укрепление обороноспособности государства.

«Речь идет о поддержке заводов по производству боеприпасов, а также о средствах новейшей радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радарах, новейшем современном вооружении для модернизации наших сухопутных войск, оснащении, строительстве общежитий для контрактников и военных отелей для офицеров на территории каждой части, которые обеспечили бы достойные условия для службы наших защитников», - сказал он.

Президент также отметил, что ввиду того, что эти средства были украдены у каждого гражданина, то социальную поддержку должны получить наименее защищенные слои населения.

«Эти средства должны быть направлены также на развитие сельской медицины, инфраструктурных проектов и тому подобное. Но подчеркиваю – эти средства не должны быть проедены. Это должны быть инвестиции в будущее Украины. Думаю, что наши уважаемые парламентарии меня услышат», - сказал он.

Порошенко отметил, что это не будет последним решением о возвращении украденных средств в Украину, и средства бывших украинских чиновников продолжат поступать в государственный бюджет.

Напомним, 28 апреля вступило в силу решение суда о перечислении в госбюджет Украины 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.