Детективы Национального антикоррупционного бюро отказали отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

В Бюро подчеркнули, что такое решение принято 30 мая по результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого.

«Это уже второе обращение председателя ГФС. Впервые к детективам Бюро он ходатайствовал в апреле с просьбой разрешить посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве. 25 мая по НАБУ поступило ходатайство о предоставлении разрешения на выезд в Соединенные Штаты Америки, мотивируя поездку необходимостью «прохождения лечения», – отметили в НАБУ.

«В случае выезда заграницу гарантировать возврат подозреваемого в Украину не может ничего, кроме его правосознания. Кроме этого, между Украиной и США не заключено соглашение об экстрадиции», – подчеркнули в Бюро.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

26 апреля Соломенский суд Киева продлил меру пресечения Насирову до 25 июня.