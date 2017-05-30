Отстраненный глава ГФС Роман Насиров просит детективов Национального антикоррупционного бюро вернуть ему заграничный паспорт. Об этом говорится в сюжете ТСН, передает УНИАН.

Он предоставил следствию документы, которые подтверждают настоятельную необходимость выезда за границу на лечение. Страной, где должны предоставить медицинские услуги, Насиров назвал США. Копию соответствующего ходатайства из собственных источников получили журналисты ТСН. В документе чиновник подчеркивает необходимость послеоперационного лечения – хирургическое вмешательство он уже перенес в Киеве. Журналисты также получили копию приглашения из Национального института диабета США – там готовы лечить украинца за счет американского бюджета.



«Лечение финансируется из бюджета департамента здравоохранения США. Клиника хотела бы ежегодно осматривать пациента с целью контроля за его состоянием в течение ближайших 5 лет. Участие в исследовании для пациента бесплатно», - говорится в документе.

Взять комментарий у самого Насирова журналистам не удалось – на телефонные звонки он не отвечал, а по месту жительства съемочную группу не впустили в помещение. Несколько прояснить ситуацию согласился хирург Александр Ларин, который делал Насирову операцию. Врач подтверждает, что главный фискал действительно нуждается в дальнейшей терапии. «У нас отсутствует один фармпрепарат, йод 123. Есть соответствующие трудности по выполнению протокола. Была предложена клиника в Марселе, в Израиле, в США. Мы направили обращение и выписки из истории болезни с кодом оперативного вмешательства. И первыми, кто дал добро и приглашение на лечение, были США», - пояснил медик.



Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

26 апреля Соломенский суд Киева продлил меру пресечения Насирову до 25 июня.