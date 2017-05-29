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Организация World Life Experience набирает группу из 12 человек, которые в течение года будут путешествовать по 40 странам, исследовать местность и сотрудничать с локальными социальными организациями.

Все расходы на проезд, проживание, питание, страховку и базовую медицинскую помощь покрываются. Кроме того, участникам программы обещают зарплату размером в 2,5 тыс. евро в месяц, сообщает Укринформ.

Отмечается, что принять участие в проекте может каждый желающий в возрасте от 20 до 35 лет из любого уголка земного шара. В целом набирают по шесть мужчин и женщин, среди которых: опытный человек 30-35 лет, любитель приключений 25-35 лет, путешественник 28-35 лет, заводила 24-32 лет, волонтер 20-35 лет и студент 20-25 лет.

Все путешествия и мероприятия будут совершаться в группе. Участники обязаны будут письменно рассказывать о своих впечатлениях с использованием фото- и видеоматериалов. Отчеты опубликуют на сайте проекта и в соцсетях.

Путешественники смогут не только посмотреть разные страны и развлечься, но и поучаствовать в местных социальных программах – помогать голодающим и бездомным. В течение года также предусмотрено четыре двухнедельных перерыва, во время которых можно будет побывать дома.

Цель такого проекта - повысить осведомленность о социальном и культурном разнообразии в мире.

Заявки на участие принимаются до 30 июня.
ForUm

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