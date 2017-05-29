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Спасатели ликвидируют пожар, возникший на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов, в селе Макуховка Полтавского района.

По данным ГосЧС, информация о возгорании поступила 28 мая в 13:25.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 0,015 га. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания.

В тушении участвуют отделение 1-й, 2-й, 3-й, 4-й государственных пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательной части, также привлечена техника КАТП-1628.

Спасатели локализовали пожар в 19:51.

По состоянию на 22:00 28 мая ликвидирован пожар на площади 0,011 га.

Работы по тушению пожара продолжаются.

Травмированных и погибших нет. Причина пожара устанавливается.

 
ForUm

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