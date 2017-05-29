Оболонский районный суд Киева отказал защите в переносе подготовительного заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Защита просила перенести заседание, поскольку на сегодня в Апелляционном суде Киева назначено слушание жалобы об изменении подсудности дела, передает 112 Украина.

«Если суд примет решение об изменении подсудности, дело сразу будет передано на рассмотрение другого суда. Однако суд никуда не торопится, мы уже третий раз собираемся на подготовительное заседание для того, чтобы стороны обвинения и защиты могли реализовать свои права. Поэтому по делу перерыв до 14:00», - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Напомним, 29 мая Оболонский районный суд Киева продолжил подготовительное заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. На прошлом заседании в суде заявили, что не будут обращаться к РФ за помощью для участия Януковича в подготовительном заседании по видеоконференцсвязи.

4 мая суд начал подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича.

14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича.

По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.