В 2018 году миллиардер Илон Маск был вынужден работать по 120 часов в неделю. Из-за стресса он назвал его худшим в своей жизни. Об этом идет речь в интервью, которое Маск дал порталу Recode, пишет Страна.

Илон Маск ответил, что за 2018 год он постарел как за пять. Из-за очень напряженного рабочего графика он постоянно находился в стрессе. Кроме того, он наложился на хроническое недосыпание, что вызвало в итоге многочисленные ошибки.

По словам миллиардера, он находился под сильным давлением. Маску даже пришлось прибегнуть к снотворному. "Ты настолько на взводе, что не можешь спать. Остается выбор — не спать, и тогда мозг не будет работать завтра, или выпить таблетку и заснуть", - прокомментировал он.

На сегодняшний день Маск снизил количество рабочего времени до 80-90 часов в неделю. Он утверждает, что все закончилось, и он больше никогда не ошибется так снова.

Как сообщалось ранее, в своем твите глава компании Tesla Илон Маск высмеял Комиссию по ценным бумагам и биржам США, обвинив ее в спекуляциях. В результате акции компании сразу упали на 7%.