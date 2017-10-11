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Неблагоприятная обстановка на рабочем месте может привести к развитию физических и психических расстройств, злоупотреблению алкоголем или другими психоактивными веществами, прогулам и снижению производительности труда. Таковы выводы нового исследования, проведенного под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

В числе наиболее распространенных нарушений психического здоровья - депрессия и тревожные расстройства. Во всем мире от депрессии, которая является одной из ведущих причин инвалидности, страдает более 300 миллионов человек. Более 260 миллионов человек живет с тревожными расстройствами. Эти состояния негативно сказываются на трудоспособности людей и снижают их производительность. 

По данным ВОЗ, по сравнению с другими заболеваниями, негативные последствия депрессии и тревожных расстройств для работодателей и экономики в целом на 30 процентов выше. Согласно исследованию ВОЗ, связанное с депрессией и тревожными расстройствами снижение производительности труда обходится мировой экономике каждый год в $1 триллион, сообщает УНИАН.

Только в Европейском регионе ВОЗ этот показатель составляет 140 миллионов долларов. 

В то же время там, где работодатель создает благоприятную обстановку и поддерживает работников, страдающих психическими расстройствами, производительность повышается. В ВОЗ разработали рекомендации, которые позволят работодателям больше узнать об этой проблеме и принять меры, которые помогли бы создать на работу здоровую атмосферу и адекватные условия труда. 

Напомним, Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе – почти 2 миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. 
ForUm

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