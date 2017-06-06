«ПриватБанк» предупредил клиентов о возможных сбоях в работе сети банкоматов, терминалов и электронного банкинга 6 июня с 10:00.

Как сообщила пресс-служба банка, в связи с проведением текущих регламентных работ возможны технические сбои, которые в ближайшее время будут ликвидированы IT-службой банка.

«Мы приносим всем нашим клиентам извинения за возможные кратковременные неудобства при работе с банком. Регламентные работы наших технических комплексов – это необходимые меры, наши специалисты восстановят работу сервисов в течение часа», - говорится в сообщении.