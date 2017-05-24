Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает недопустимым, когда министр в рабочее время приходит в суд и берет на поруки подозреваемых. Об этом он сказал во время парламентских слушаний на тему: «Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине».

Говоря о расследовании дел, в которых фигурируют государственные предприятия, Сытник отметил, что «по некоторым из этих производств действующие министры приходят в суд и берут на поруки подозреваемых», сообщает УНИАН.

«Я считаю это вообще недопустимым, когда действующий министр в рабочее время приходит в суд и начинает брать на поруки подозреваемых», - сказал председатель Бюро.

Он отметил, что обращался к коллегам из Национального агентства по предотвращению коррупции, чтобы они дали оценку наличию конфликта интересов в таких действиях.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил отдать Мартыненко на поруки 15 нардепов и 4 министров.