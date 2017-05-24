Российская Федерация должна понести ответственность за свои действия в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Паоло Джентилони, говорится на сайте Белого дома.

Трам также подчеркнул, что Кремль должен выполнять Минские соглашения, сообщает УНИАН.

«Президент Трамп подтвердил трансатлантический единство относительно привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность убедить Россию выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что США могут присоединиться к «нормандскому формату» переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

В то же время Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время США выберут спецпредставителя для координации сотрудничества с Украиной.