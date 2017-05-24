также в разделеПолитика
Порошенко пообщался с украинцами, застрявшими в очередях на границе с Польшей 38
Луценко о проверке е-деклараций: 35 нардепов могут спать спокойно 25
Бобов опроверг заявление Луценко: всегда честно платил налоги 27
На саммите НАТО поднимут вопрос выполнения «Минска» 27
На должность аудитора НАБУ от Кабмина претендуют пятеро иностранцев 18
ГПУ: Нардеп Бобов собирается заплатить $1 миллион налогов 27
Луценко назвал свое самое большое достижение на посту генпрокурора 216
Луценко: Мои первые действия были направлены на реформирование прокуратуры 25
Госдеп США предлагает втрое сократить помощь Украине 88
Гройсман прокомментировал заявление Кутового об отставке 79
СМИ: Меркель планирует провести «нормандскую» встречу 65
В Сенате Нидерландов есть большинство за Ассоциацию Украина-ЕС 33
Петренко: В деятельности Интерпола появились элементы политики 40
Пентагон: Война на Донбассе продолжится и в 2018 году 177
Министр агрополитики подал в отставку 100
СМИ: Трамп сказал Лаврову, что война в Украине его несильно беспокоит 134
Савченко просит Порошенко ветировать отмену ее закона 66
Порошенко обещает подписать закон о языковых квотах на ТВ 55

Российская Федерация должна понести ответственность за свои действия в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Паоло Джентилони, говорится на сайте Белого дома.

Трам также подчеркнул, что Кремль должен выполнять Минские соглашения, сообщает УНИАН.

«Президент Трамп подтвердил трансатлантический единство относительно привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность убедить Россию выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что США могут присоединиться к «нормандскому формату» переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

В то же время Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время США выберут спецпредставителя для координации сотрудничества с Украиной.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

84
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года