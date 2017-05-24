Генеральной прокуратурой на основании постановлений суда проводятся обыски по месту жительства бывших должностных лиц ПАО КБ «ПриватБанк» и по адресам юридических лиц, связанных с банком и которым предоставлялись многомиллиардные кредиты, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Отмечается, что главным следственным управлением Генпрокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения бывшими должностными лицами ПАО КБ «ПриватБанк» хищения денежных средств в особо крупных размерах.

«Так, из материалов производства видно, что прежнее руководство ПАО «КБ «ПриватБанк» в период 2008-2016 годов, несмотря на законодательный запрет о проведении операций со связанными с банком лицами, после получения от Национального банка Украины рефинансирования, в том числе за счет этих средств, предоставили связанным с банком субъектам хозяйствования кредиты на общую сумму около 267 млрд грн», – говорится в сообщении.

По данным ГПУ, таким образом бывшие должностные лица «ПриватБанка», злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение требований действующего законодательства, предоставляли кредитные средства на заранее невыгодных экономических условиях для банка юридическим лицам, имеющим признаки фиктивности, и за счет рефинансирования, вследствие чего государство во избежание дестабилизации финансового рынка было вынуждено осуществить национализацию указанного банка и докапитализацию его бюджетными средствами на сумму 116 млрд грн, что привело к тяжелым последствиям для государства.

«24 мая 2017 следователями Генеральной прокуратуры Украины совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины на основании постановлений суда проводятся обыски по месту жительства бывших должностных лиц банка и по адресам юридических лиц, связанных с ПАО КБ «ПриватБанк» и которым предоставлялись многомиллиардные кредиты за счет рефинансирования Национального банка Украины», – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в ходе обысков уже установлено, что в большинстве случаев по юридическим адресам указанных так называемых субъектов хозяйствования отсутствуют как сами юридические лица, так и любые признаки осуществления хозяйственной деятельности.

«В ходе расследования судом по ходатайству органа следствия уже наложен арест на более чем 770 объектов недвижимости по всей стране и наложение арестов продолжается. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается и находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины», – сказано в сообщении.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в последнюю ночь перед национализацией «ПриватБанка» в учреждении провели мошеннические операции на более чем 16 млрд гривен.

Генеральная прокуратура Украины подозревает прежнее руководство ПАО «КБ ПриватБанк» в предоставлении связанным фирмам заведомо невыгодных для банка кредитов в период рефинансирования НБУ.