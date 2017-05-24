В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета следствие допустило ошибку, не изъяв одну из важнейших видеозаписей.

Об этом в ходе отчета в Верховной Раде заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает 112 Украина.

«Относительно убийства господина Шеремета следствие ведет Национальная полиция, мы также туда выделили лучших прокуроров. Вынужден признать, что в этом следствии была допущена ошибка. Конкретная ошибка в том, что изъяв 201 камеру видеонаблюдения, еще одна – и, как оказалось, самая важная камера – не была изъята, и это все это время не давало очень важной информации следствию. Благодаря журналистам эти видеосъемки стали известны, жаль, что на весь мир, а не только для следствия, но, тем не менее, эти пленки являются очень важными для следствия», - сказал Луценко.

По его данным, руководство МВД также признало ошибку и старается наверстать упущенное время.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

10 мая 2017 года был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований «Следствие.Инфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что «бывший или действующий сотрудник СБУ» Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством Шеремета. Позже в СБУ заявили, что Устименко уволился из ведомства в апреле 2014 года.

В полиции признали, что могли допустить ошибки при расследовании этого резонансного дела.