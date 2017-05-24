также в разделеОбщество
ГПУ провела обыски у бывших служащих «ПриватБанка»
Российскую актрису Яковлеву не пустили в Украину 4
НАБУ подозревает ГПУ в фальсификации дела Углавы 8
Киберполиция просит сообщать о провайдерах, незаблокировавших российские сайты 6
Порошенко предложил давать жителям ОРДЛО и Крыма загранпаспорта старого образца 25
С начала войны на Донбассе обстреляны 40 больниц, 7 медработников погибли 7
Луценко: Систему е-деклараций разработали студенты, а грант разворовали 20
ГПУ: Судьи КС отозвали свои показания по делу Януковича 50
92% иностранных гостей «Евровидения-2017» хотят еще раз посетить Украину 19
Бобов передумал: налоги уплатил, но в суд пойдет 18
Гройсман поручил снять мораторий на проверку шахт 15
В «Борисполе» при попытке бегства задержали налоговика 71
Названа причина пожара на судне в Николаеве 175
Генпрокурор: В следствии об убийстве Шеремета была допущена ошибка 57
Луценко обвинил «Оппоблок» в организации «титушек» в Днипре 37
Луценко заявил, что при нем прокуратура задерживала по три взяточника за день 15
Минобразования откорректирует правила выплаты стипендий 48
У задержанного экс-губернатора Луганской области изъяли $3,8 миллиона 136

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что за год в украинский бюджет правоохранители вернули 52 млрд гривен. Об этом он заявил во время выступления в парламенте.

«Если взять результаты деятельности за год и разделить их на дни (все, без исключения, с выходными), мы можем сказать, что новая прокуратура приносила ежедневно в государственный бюджет 142 миллиона гривен», - сказал Луценко, сообщает УНИАН.

За год, отметил он, «благодаря деятельности ГПУ и наших коллег по правоохранительной деятельности возвращено в государственную казну 52 миллиарда гривен». «При годовом бюджете Генеральной прокуратуры в пять», - подчеркнул Луценко.

По его словам, ежедневно в течение года в народную собственность возвращалось 200 украденных гектаров земли.

Напомним, сегодня, 24 мая, силовики проводят обыски в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов и сборов, уже задержаны 23 человека. 

По информации главы МВД Арсена Авакова, в ходе операции выявлено порядка 96 млрд грн ущерба государству.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года