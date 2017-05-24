Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что за год в украинский бюджет правоохранители вернули 52 млрд гривен. Об этом он заявил во время выступления в парламенте.

«Если взять результаты деятельности за год и разделить их на дни (все, без исключения, с выходными), мы можем сказать, что новая прокуратура приносила ежедневно в государственный бюджет 142 миллиона гривен», - сказал Луценко, сообщает УНИАН.

За год, отметил он, «благодаря деятельности ГПУ и наших коллег по правоохранительной деятельности возвращено в государственную казну 52 миллиарда гривен». «При годовом бюджете Генеральной прокуратуры в пять», - подчеркнул Луценко.

По его словам, ежедневно в течение года в народную собственность возвращалось 200 украденных гектаров земли.

Напомним, сегодня, 24 мая, силовики проводят обыски в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов и сборов, уже задержаны 23 человека.

По информации главы МВД Арсена Авакова, в ходе операции выявлено порядка 96 млрд грн ущерба государству.