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К организации «титушек» в Днипре во время провокаций 9 мая причастен «Оппозиционный блок». Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, отчитываясь перед парламентом в среду.

«Мы уже точно знаем, кто организовывал и инструктировал этих «титушек». Господин руководитель «Оппозиционного блока», у меня плохие новости: они все организовывались, инструктировались и финансировались в вашем штабе на Днепропетровщине. Лично господином Вилкулом и господином Колесником», – заявил генпрокурор.

«На данный момент у нас есть видео, как они все вместе заходят в офис. Слава БПП, потому что их офис находится рядом и у них есть видеокамера. У нас есть данные, санкционированных судом материалов прослушивания, которые свидетельствуют о том же», – отметил генпрокурор, сообщает «Украин6ская правда».

Луценко обратился к оппозиционерам пока «не официально - через представление», а с предложением «помочь, чтобы депутаты «Оппозиционного блока» дали правдивые показания».

«По крайней мере, извинились за то, что «титушки» не выветрились из ваших голов», – отметил генпрокурор.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики. 

12 мая в Новомосковске Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который руководил «титушками» во время событий 9 мая в Днипре. 13 мая он был арестован.

По состоянию на 17 мая установлены 25 лиц из тех, кто спровоцировал потасовку.
ForUm

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