Демографический кризис продолжает набирать обороты. По официальным данным, за первый квартал население Украины сократилось еще на 61,8 тыс. человек, до 42,5 млн. на 1 апреля 2017 года. А с учетом недавнего заявления Министерства иностранных дел, что на консульском учете в разных странах мира состоит порядка 5 млн украинцев, то в нашей стране сейчас даже официально проживает 37,5 млн. человек. В реальности же намного меньше. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Главная причина – высочайшая смертность при низкой рождаемости (на 100 умерших приходится лишь 59 новорожденных). По данным ЦРУ, в 2016 году по уровню смертности наша страна занимала 4 место в мире, а по уровню рождаемости – 186 среди 226 стран.

Жаль, но сегодняшние власти умеют мыслить только сегодняшним днем, в лучшем случае длиной электорального цикла. А демографические процессы инерционны. Требуется видение перспективы, чтобы будущие поколения обильно не пожинали горькие плоды нынешней неразумности», - отметил он.

Арбузов привел несколько рекомендаций для того, чтобы исправить ситуацию. По его мнению, государство должно разработать стратегию относительно демографического будущего Украины, как минимум для того, чтобы не распылять имеющиеся скудные ресурсы.

«Для роста рождаемости нужна целенаправленная поддержка семей с детьми. Эта поддержка совсем не обязательно должна быть только денежной. Во многих европейских странах материнство и отцовство стимулируется совсем не так как в Украине», - напомнил он.

«Например, в приоритете таких государств – позволить женщине совмещать работу с воспитанием детей. Для этого, скажем во Франции, родителям, которые раньше выходят из декретного отпуска на работу, государством оплачивается наем няни. Украина вполне может перенимать такой опыт. Не менее важно развивать детские учреждения, педиатрию. Для снижения смертности государство обязано обеспечить качественную и доступную медицину, следует возродить систему профилактики заболеваний (кстати, широко навязываемые сейчас программы страховой медицины ориентированы на помощь только в острых случаях заболеваний, причем не хронических). Нужна масштабная кампания по пропаганде здорового образа жизни. И многое другое. Важно, чтобы власти поняли, что именно люди – главный капитал Украины», - написал Арбузов в Facebook.