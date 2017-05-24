По результатам проверки е-деклараций у 35 народных депутатов все документы отвечают действительности, относительно нескольких десятков депутатов продолжаются проверки.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, отчитываясь в Верховной Раде о работе в течение года, сообщает Укринформ.

«Вы уполномочили меня проверять электронные декларации по статье 212 «Неуплата налогов». Эта проверка касается пока что всех народных депутатов, кто задекларировал в декларации сумму в эквиваленте свыше 100 тысяч долларов США... Мы вместе с Государственной фискальной службой уже проверили и 35 присутствующих в этом зале людей могут спать абсолютно спокойно, их декларации полностью отвечают всем документам», - сказал он.

По его словам, относительно нескольких десятков народных депутатов происходит проверка Государственной фискальной службы.