Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины сообщил о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве украинскому олигарху Александру Грановскому. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным ведомства, продолжается досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами мощного дистрибьютора табачной продукции – ООО «Мегаполис Украина» (с мая 2016 ООО «Тедис Украина»).

«По результатам проведенного предварительного расследования получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении жителю Одессы украинскому олигарху Грановскому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их платить, и которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст . 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины», - говорится в сообщении.

Как установлено в ходе предварительного расследования, Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО «Тедис Украины», которым уже сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные миллионеру предприятия были выгодоприобретателями.

23 мая следователи и прокуроры сообщили Грановскому о подозрении в совершении вышеуказанных уголовных преступлений.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Напомним, 31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в компании «Тедис Украина». Глава МВД Арсен Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украины» распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале «Приватбанка».

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия.

Дистрибьютор уплатил 300 миллионов гривен штрафа в государственный бюджет.

11 мая суд снял арест со счетов табачного монополиста.