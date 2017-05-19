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Служба безопасности Украины готова предоставить любое содействие в расследовании убийства Павла Шеремета и открыта к диалогу с общественностью.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

В СБУ напомнили, что расследованием преступления по подследственности занимаются следователи Национальной полиции Украины (ст. 216 Уголовного процессуального кодекса Украины). Согласно ч. 5 ст. 36 Уголовно-процессуального кодекса Украины менять подследственность имеет право генеральный прокурор, руководитель региональной прокуратуры, их первые заместители и заместители исключительно в случае неэффективного досудебного расследования.

«Хотим подчеркнуть, что в Службу безопасности Украины процессуальное решение о поручении следователем органов безопасности осуществлять досудебное расследование убийства Шеремета не поступало», - отмечается в заявлении.

Однако подразделения СБУ действительно выполняли поручения следователей по рамках расследования.

«Все поручения выполнены надлежащим образом и в установленные сроки, о чем было сообщено следствие Нацполиции. В частности, с соответствующим процессуальным оформлением, по поручению следователей, получено четыре жесткие носители информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных на одном из домов по улице Ивана Франко в Киеве. В оригинальном виде, без изменения в конфигурацию и объем материалов они переданы следователю», - говорится в заявлении.

Каких-либо других материальных носителей информации, на которых могут храниться фактические данные, имеющие значение по делу, сотрудники СБУ не изымали.

В СБУ отметили, что вчера, 17 мая, состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики, во время которого рассматривался вопрос: «О ходе расследования убийства 20 июля 2016 в Киеве журналиста Павла Шеремета». Во время заседания Служба безопасности Украины была единственным правоохранительным органом, чьи представители отчитывались перед народными депутатами Украины и авторами фильма «Кто убил Павла?». В то же время, представители Нацполиции, которые осуществляют расследование по факту убийства Шеремета, на заслушивание нардепов и журналистов не прибыли.

«Считаем, что именно отчетность перед профильными комитетами и сотрудничество с авторами фильма, как инициаторами новой версии расследования, а не объявление должностными лицами МВД безосновательных и необоснованных заявлений в СМИ, является единственным приемлемым для руководителей всех правоохранительных органов форматом обнародования сведений о ходе расследования», - резюмировали в СБУ.
ForUm

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