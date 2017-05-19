Без необходимой суммы на руках вас не пустят в страны ЕС ни при наличии визы в старом паспорте, ни если вы путешествуете с «биометрикой». Но при этом не стоит забывать и о верхних ограничениях ввозимых сумм.

«КП» в Украине» выяснила, сколько денег можно и нужно брать с собой в европейский вояж.

А доказательства есть?

В рамках всеукраинской коммуникационной кампании по визовой либерализации со странами ЕС «Открой Европу» уже открыта информационная платформа http://openeurope.in.ua, где каждый потенциальный турист может прояснить все интересующие его вопросы, связанные с поездками в страны ЕС.

По данным этой платформы, одним из обязательных условий для пересечения границы с ЕС является наличие достаточных финансовых средств для пребывания в ЕС и для возвращения в Украину.

Плохая новость для обладателей виз: если до безвиза наличие «шенгенки» в паспорте уже подтверждало вашу финансовую состоятельность, то после вступления в силу безвизового режима это правило действовать перестанет. То есть на границе придется заново доказывать, что «деньги есть».

В качестве доказательства финансовой состоятельности путешественник может предоставить такие варианты подтверждения (на свой выбор):

наличные деньги

трэвел-чеки

оплаченное проживание и билеты

финансовые гарантии приглашающей стороны

кредитные карты международных платежных систем

Выписки из банков о состоянии счета и справки о зарплате не обязательны. Но если у пограничника возникнут сомнения, на границе вас могут попросить подтвердить наличие денег на счету с помощью банкомата в зоне пограничного контроля, интернет-банкинга или телефонного звонка в банк.

Старый добрый нал

Несмотря на то что, по официальной версии, выбор документа, подтверждающего наличие средств, остается за туристом, эксперты говорят, что все не так просто. «КП» в Украине» опросила представителей туристических фирм, и все они оказались единодушны: платежеспособность на границе лучше всего подтверждать старым добрым налом.

- С визой было легче - возить наличку в таких количествах было не нужно, - отметила «КП» в Украине» директор столичной туристической фирмы. - Теоретически владельцам банковских карт не нужно таскать кэш и сейчас, но на практике я бы все же советовала тем, кто хочет без проблем пересекать границу, возить с собой наличные хотя бы первое время - до тех пор, пока не станет ясно, как это работает в реальности. Банковская карта - это, конечно, хорошо, но система может зависнуть, на границе может не оказаться банкомата (если, например, вы путешествуете не самолетом, а автомобилем или автобусом), а для того, чтобы воспользоваться интернет-банкингом, вам при отсутствии бесплатного Wi-Fi придется заплатить за подключение к интернету в роуминге.

Скептически в турфирмах относятся и к выбору «или оплаченное проживание и билеты, или наличка».

- Помню, как семья купила у нас тур в Грецию «все включено» - то есть оплачено было все: и перелет, и трансфер, и питание, и проживание, - поделилась опытом менеджер столичной турфирмы Алена. - Тем не менее при подаче документов - я это специально уточняла! - от них потребовали показать деньги на счету из расчета 60 евро в сутки на человека. То есть учитывая две недели полностью оплаченного пребывания, им еще пришлось положить на карту на четверых почти 3,5 тысячи евро! Подозреваю, что с введением безвиза проще точно не будет, поэтому я бы советовала брать с собой необходимые суммы вне зависимости от того, оплачен у вас перелет и отель или нет.

Главное - не переборщить!

Печально, но факт: обычно работающее правило «лучше перебдеть, чем недобдеть» в нашем случае не работает. Напомним, что верхний порог ввозимых в ЕС незадекларированных наличных сумм ограничен 10 тыс. евро. Причем здесь два нюанса.

Во-первых, учитываются не только евро, но и прочий нал в любой валюте. Таможенники могут не полениться и пересчитать все имеющиеся при туристе деньги в евро по официальному курсу.

Во-вторых, при въезде в некоторые страны ограничение 10 тыс. евро касается не одного человека, а целой «группы товарищей». Так, например, как разъяснил на своей странице в интернете адвокат в Страсбурге и Европейском суде по правам человека Егор Бойченко, при въезде во Францию с семьей, не декларируя, можно ввезти не более 10 тыс. евро на всю семью, а не на каждого. При этом для самостоятельных путешественников правило то же - 10 тыс. евро на человека.

Если же вы везете более 10 тыс. евро наличными, их нужно письменно декларировать.