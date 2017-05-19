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Судьи Конституционного суда во время специального пленарного заседания 18 мая не смогли избрать себе главу.

Об этом Укринформу сообщила руководитель пресс-службы суда Наталья Муха.

«Вчера было заседание, на котором тайным голосованием избирали председателя Конституционного суда. Никого не выбрали. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру на должность председателя, не набрал достаточного количества голосов, поэтому будут еще одни выборы», - сказала она.

По словам руководителя пресс-службы суда, дата проведения следующего заседания по вопросам избрания председателя пока не известна.

В то же время осведомленный собеседник агентства сообщил, что судьей, который выдвинул свою кандидатуру на должность председателя КСУ, был Владимир Мойсик.

Сейчас обязанности председателя КСУ как старший судья по возрасту исполняет Юрий Баулин, однако его полномочия судьи заканчиваются 3 июня текущего года. В этот день истекают полномочия еще одного судьи КС Сергея Вдовиченко. Оба в свое время были назначены по квоте Президента.

Таким образом после 3 июня КСУ будет работать в составе 13 судей. В то же время для избрания председателя необходимо, чтобы за кандидата проголосовало не менее 10 судей.

В случае неизбрания нового председателя до 3 июня, его обязанности будет исполнять старший судья по возрасту Виктор Кривенко.

Напомним, 20 марта Конституционный суд назначил исполняющим обязанности своего председателя бывшего руководителя Юрия Баулина, срок полномочий которого на этой должности истек 18 марта.
ForUm

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