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По факту событий в Киевсовете полиция начала два уголовных производства, сообщает пресс-служба столичного главка.

В результате инцидента в Шевченковское управление полиции доставили семерых мужчин.

«Сегодня во время заседания группа лиц пыталась попасть в сессионный зал, а затем устроила потасовку с сотрудниками полиции охраны, которые несли там службу. В результате двое полицейских получили телесные повреждения, еще у троих – повреждена форменная одежда», - сообщили в полиции.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая задокументировала событие. Сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений, начато уголовные производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям каждого участника.

Напомним, потасовка между активистами и охраной произошла в кулуарах здания Киевского городского совета по улице Крещатик, 36.
ForUm

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