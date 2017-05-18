Сегодня самолет МАУ, выполнявший рейс Киев – Запорожье, во время руления после посадки выехал на участок аэродрома с незастывшим бетонным покрытием, получив серьезные повреждения фюзеляжа и всех стоек шасси. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 26 марта по 10 мая в аэропорту Запорожья проводился ремонт искусственной (бетонной) взлетно-посадочной полосы. В ответ на официальный запрос авиакомпания МАУ получила подтверждение о готовности аэропорта принимать рейсы. В среду, 17 мая, аэропорт Запорожья телеграммой уведомил МАУ о снятии всех ограничений на полеты с 18 мая.

«Техническое состояние самолета не позволяет выполнять рейсы. Авиакомпанией принято решение доставить пассажиров рейсов PS086 и PS088 Запорожье – Киев до пункта назначения наземным транспортом. Всем пассажирам будут предоставлены питание и напитки», - заверили в компании.

Пассажирам рейсов PS086 и PS088, которые следуют транзитом через аэропорт «Борисполь» и теряют стыковку в связи с задержкой вылета первого рейса, будет оказан весь спектр услуг, предусмотренных международными нормативами в подобных ситуациях: предоставление питания и напитков, поселение в отель, организация трансфера по маршруту аэропорт – гостиница – аэропорт. Пассажирам будут предложены альтернативные варианты вылета ближайшими рейсами. Пассажирам, принявшим решение остаться в Запорожье, будет возмещена стоимость билета.

Для расследования данного случая МАУ создала комиссию с привлечением специалистов Государственной авиационной службы Украины. До получения выводов комиссии и полного официального подтверждения технической готовности аэродрома Запорожья все рейсы МАУ будут выполняться в/из аэропорта Днипра.