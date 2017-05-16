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В Украине запретили самую популярную бухгалтерскую программу 1С. Об этом говорится в указе Президента о продлении санкций против России.

Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам «Яндекс», 1С, «Софтлайн Групп», «Корпорации «Парус» и еще ряду других российских IT-компаний, сообщает УНИАН.

Напомним, Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против России.

В санкционном списке Украины 1228 физических лиц и 468 юридических.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

Также санкции касаются нескольких российских телеканалов и антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

 
ForUm

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