Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) просит предоставить разъяснения о методах применения введенных против ряда интернет-порталов санкций.

Об этом говорится в письме ассоциации к Президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, секретарю СНБО Александру Турчинову, главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку, главе администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леониду Евдоченко, председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Александру Животовскому.

Интернет Ассоциация просит как можно быстрее предоставить разъяснения «с целью неуклонного выполнения решения СНБО и указа Президента Украины от 15.05.2017 № 133/2017».

«На всех ли операторов, провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги доступа к сети Интернет в рамках государства, распространяются требования запрета предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам/сервисам, или такой вид ограничительной меры (санкции) должен выполняться только юридическим лицом, указанным в соответствующем пункте приложения 2 к решению СНБО?», - говорится в письме.

Если ограничительная мера в виде запрета предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам/сервисам касается всех операторов, то Ассоциация просит разъяснить механизмы выполнения провайдерами такой ограничительной меры.

ИнАУ просит уточнить дату, с которой интернет-провайдеры обязаны осуществлять ограничительные меры, а также виды и пределы ответственности провайдеров, установленные действующим законодательством Украины, за невыполнение или ненадлежащее выполнение запрета.

Как сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.

За невыполнение провайдерами указа Президента о применении санкций в отношении российских сайтов и социальных сетей предусмотрены штрафы в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.