Первый президент Украины Леонид Кравчук проходил плановое ежегодное обследование, никакого предынфарктного состояния у него нет. Об этом сообщила помощница Кравчука Елена Качуровская.

«Это преувеличение. Никакого предынфарктного состояния не было. У Леонида Макаровича это плановое ежегодное обследование», - сказала Качуровская, сообщает Укринформ.

По ее словам, обследование сердца было проведено в больнице «Феофания», после которого врачи рекомендовали поставить стенты.

«Это было запланировано, просто оказалась при обследовании проблема, и нужно поставить их в профилактических целях... Это не была госпитализация. Леонид Макарович самостоятельно уехал (в больницу. – Ред.), с ним все хорошо, сегодня вечером он уже будет дома», - добавила Качуровская.

Ранее СМИ сообщили, что Кравчук перенес сложную операцию на сердце.