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Запрещенная в Украине бухгалтерская программа 1С использовалась для кибершпионажа и распространения опасных вирусов. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов журналистам в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

«Некоторые программные продукты российского производства используются для кибершпионажа, распространения опасных вирусов и кибернетических атак», – отметил он.

Секретарь СНБО пояснил, что частным предпринимателям, которые используют российские программные продукты, в частности, для бухгалтерского учета, «мы можем только рекомендовать не делать этого, но то, что касается государственных учреждений, они будут срочно переводиться на программный продукт от отечественного производителя».

При этом Турчинов отметил, что «украинский программный продукт качественный», кроме того, альтернативой российскому может стать и европейское программное обеспечение.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым среди прочего предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

Также этим указом запрещена самая популярная бухгалтерская программа 1С.
ForUm

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