Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)». В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО «Яндекс», ООО «Мейл.РУ Украина», а также многие прочие известные российские компании.

Документ фактически запрещает в Украине деятельность российских интернет-сервисов, а также крупнейших русскоязычные соцсетей – «ВКонтакте» и «Одноклассников». Запрет будет действовать в течение трех лет.

Вечером 16 мая секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что указ о запрете российских интернет-сервисов и соцсетей уже вступил в силу, а также призвал украинских интернет-провайдеров не ждать письма из СБУ и начать начать блокировать контент попавших под санкции ресурсов сейчас.

Утром 17 мая указ был официально опубликован в газете центральных органов исполнительной власти Украины «Урядовий кур'єр», после чего его можно официально считать вступившим в силу.

Какие социальные медиа и порталы запретили?

В новый украинский список юридических лиц, на которые распространяются санкционные ограничения, вошли 486 юрлиц, более 80 из которых связаны с IT-сферой. Санкции наложены не только на ресурсы Mail.ru (в частности – на принадлежащие им соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники»), и сервисы «Яндекса» запретом также оказалась деятельность сервисных IT-компании, производивших софт для ведения бизнеса, такие как «1С».

Попавший под санкции холдинг Mail.Ru контролирует свой одноименный портал, почтовый сервис и соцсеть «Мой мир». Он также осуществляет дистрибуцию ряда онлайн-игр.

Среди попавших под запрет сервисов «Яндекса» – популярные инструменты для измерения интернет-аудитории, «Яндекс.Карты», сервис хранения файлов «Яндекс.Диск», российский домен «Яндекс.Такси» и служба электронных платежей «Яндекс. Деньги».

В новый список вошли антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб».

Санкции наложены на компанию «1С», офисная продукция которой используется многими украинскими предприятиями. В санкционный список попали как российское, так и украинское юридические лица компании. Под санкциями оказался также российкий конкурент «1С» – компания «Парус», производящая различный софт для управления предприятием.

Новые санкции коснулись юридических лиц компании «Галактика» производящей системы для предприятий; компании «Летограф», производящей софт для управления документами и автоматизации бизнес-процессов; компании «Корус Консалтинг СНГ», которая работает в сфере электронного документооборота.

Впервые под санкции попала российская компания ABBYY, которая производит словари Lingvo и популярный программный продукт FineReader.

Реакция провайдеров на запрет

Одними из первых на указ Порошенко отреагировали в одном из крупнейших интернет-провайдеров Украины – компании «Триолан». Совладелец интернет-провайдера «Триолан» Владимир Сидоренко заявил, что не знает, как относиться к запрету с точки зрения возможности его технической реализации. По его словам, хотя в компании будут прорабатывать реализацию закона, у пользователей всегда будет возможность обойти его, используя VPN, proxy и массу прочих решений.

В крупном интернет-провайдере «Воля» заявили, что выполнение указа президента о запрете доступа на территории Украины к российским ресурсам является трудоемким и ресурсо-затратным процессом. В компании заявили, что ей потребуется время для согласования дальнейших действий по реализации запрета.

Председатель правления Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что для полной блокировки российских сайтов в Украине потребуется два года и один миллиард долларов.

В то же время, в день обнародования указа «Укртелеком» начал работы по выполнению указа президента Петра Порошенко о запрете предоставления услуг доступа к российским сайтам. Директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов заявил, что работы по выполнению требований о запрете предоставления услуг доступа к попавшим под санкции российским сайтам будут проводиться поэтапно и по предварительной оценке специалистов будут продолжаться от нескольких дней до недели.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (Нацкомсвязи) уже предупредила интернет-провайдеров об административной ответственности и наложении штрафа за невыполнение указа президента о запрете в Украине ряда российских социальных сетей и веб-сервисов.

Что сказали правозащитники?

Международные организации по защите прав человека обрушили на указ Порошенко о новых санкциях шквал критики.

В день обнародования указа президента директор украинского представительства международной правозащитной организации Freedom House Метью Шааф заявил, что решение СНБО о блокировании в Украине российских сайтов и соцсетей может ограничить доступ украинцев к информации и свободному выражению мнений и убеждений. Директор отметил, что не видит реальных оснований для решения украинской власти о блокировании доступа, в частности – к «Яндексу» и Mail.ru.

Президент Международной федерации журналистов (МФЖ) Филипп Лерут назвал формой цензуры новые санкции властей Украины в отношении ряда российских средств массовой информации и социальных сетей. По словам президента МФЖ, «свобода слова и свобода прессы являются основными ценностями демократии во всем мире, и особенно в ситуациях напряженности».

Правозащитная организация Human Rights Watch назвала указ о запрете российских ресурсов в Украине «циничной, политически обоснованной атакой» на право граждан получать информацию. Правозащитники подчеркнули, что запрет затронет личную и профессиональную жизнь миллионов украинцев.

В свою очередь, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что запрет в Украине российских социальных сетей «Одноклассники» и «Вконтакте» является не атакой на свободу слова, а необходимым шагом для укрепления информационной безопасности Украины. С мнением Турчинова согласились в НАТО, указав на то, что данное решение – это вопрос безопасности, а не свободы слова, на что четко указало украинское правительство.

Тем временем, после публикации президентского указа о блокировании российский интернет-ресурсов в Украине, сайт главы государства подвергся хакерской атаке.

Реакция российских соцсетей и попавших под санкции компаний

В день обнародования указа в компании Mail.Ru Group отреагировали на указ президента Петра Порошенко об ограничении в Украине работы российских интернет-сервисов и соцсетей, назвав его «политически мотивированным». В пресс-релизе компании отмечалось, что «существующие возможности специальных сервисов» позволят продолжить использование ее интернет-ресурсов. В то же время, в компании не видят причин для корректировки своих финансовых планов, поскольку «доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна».

В компании «Яндекс. Украина» заявили, что от новых санкций пострадает не только компания, но и 11 миллионов украинских пользователей, которые регулярно пользуются ее сервисами для развития своего бизнеса. В компании подчеркнули, что ее сотрудники не нарушали украинского законодательства.

Тем временем, украинские пользователи соцсети «ВКонтакте» начали получать сообщения от официальной «Команды ВКонтакте» со ссылкой на инструкцию по обходу предстоящей блокировки. Специалисты отрасли утверждают, что скорую блокировку ресурсов можно обойти множеством способов.

