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Европейский Союз рассчитывает получить от Украины дополнительную информацию по поводу введения санкций против российских сайтов и соцсетей. Об этом сообщили в представительстве Европейского союза в Украине.

«Мы подняли этот вопрос в диалоге с украинской стороной, рассчитываем получить более подробную информацию», - сообщил руководитель отдела прессы и информации дипмиссии Юргис Вильчинскас, сообщает «Европейская правда».

Ожидается, что официальная оценка или реакция на санкционное решение будет одобрена в ЕС после получения такой детальной информации.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.

 
ForUm

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