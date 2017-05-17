Российская соцсеть «ВКонтакте» разослала украинским пользователям инструкции обхода блокировки сайта на территории страны.

«ВКонтакте всегда позиционировал себя вне политики, наш сайт – это прежде всего удобная площадка для общения, где каждый может высказать свою точку зрения независимо от страны и национальности», - говорится в сообщении.

Затем администраторы предлагают пользователям ряд вариантов, позволяющих обойти блокирования соцсети. Среди них – расширение для браузеров, которые перенаправляют трафик через другие серверы, сервисы VPN и сеть Tor.

Напомним, 16 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым, в частности, предусмотрен запрет «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников».