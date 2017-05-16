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Большинство центров «Паспортный сервис», где украинцам предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, по техническим причинам изменили штатную работу. Об этом говорится на сайте ГП «Документ».

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами в предоставлении доступа к специализированным каналам связи, штатная работа центров «Паспортный сервис» временно изменена», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент работу в полном объеме, как по оформлению так и выдачи заграничных паспортов и ID-карт восстановили только центры обслуживания граждан «Паспортный сервис»:

г. Киев, бул. Т. Шевченко, 27

г. Киев, пр. Бажана, 1-Е

г. Киев, Документ-сервис «Готово», пл. Л. Украинская, 1

г. Харьков, ул. Сумская, 10

г. Ривне, ул. 16-го Июля, 6-А

г. Львов, ул. Б. Хмельницкого, д. 212

г. Львов, ул. Ю. Словацкого, 1

г. Одесса, пл. Веры Холодной, 3

г. Одесса, пр. Шевченко, 4-А

г. Днипро, ул. П. Ниринберга (Баумана), 10

г. Ивано-Франковск, ул. Независимости, 44

г. Ужгород, ул. Подгорная, 18-А

«Остальные центры обслуживания граждан «Паспортный сервис» работают в режиме выдачи биометрических загранпаспортов и ID карт через подразделения миграционной службы. Для предоставления актуальной информации необходимо выбрать центр. Сотрудники предприятия приносят вам свои извинения за неудобства, которые произошли по техническим причинам», – сказано в сообщении.

Напомним, 6 апреля все центры «Паспортный сервис временно приостановили работу по техническим причинам. Позже их работа была возобновлена.
ForUm

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