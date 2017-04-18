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Три центра обслуживания граждан «Паспортный сервис» в Киеве возобновили работу в полном объеме, как по оформлению, так и по выдаче заграничных паспортов и ID-карт. Об этом сообщается на сайте ГП «Документ».

В частности, сервисные центры работают по адресам: бул. Т. Шевченко, 27; пр. Бажана, 1-Е; Документ-сервис Готово, пл. Л. Украинки, 1.

Остальные центры обслуживания граждан «Паспортный сервис» работают в режиме выдачи биометрических загранпаспортов и ID карт через подразделения миграционной службы, отмечается в сообщении.

«Если вы получили SMS о готовности документов, и нет возможности подождать с получением паспорта, вы можете получить его в территориальных подразделениях ГМС. По предварительному согласованию необходимо обратиться по телефону центра», - говорится в сообщении и отмечается, что у каждого центра свой телефон.

Напомним, 6 апреля все центры «Паспортный сервис», где украинцам предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, приостановили работу по техническим причинам.

 
ForUm

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