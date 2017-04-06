Все центры «Паспортный сервис», где украинцам предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, приостановили работу по техническим причинам. Об этом говорится на сайте ГП «Документ».

Сбои в работе паспортных центров по выдаче биометрических паспортов для поездок за границу могут быть связаны с проверками, которые СБУ сегодня проводит в телекомуникационных компаниях и возможным изъятием серверов. Об этом заявил пресс-секретарь сети обслуживания ГП «Документ» Владимир Полищук, передает 112 Украина.

«Это связано с тем, что не работают специальные каналы связи, обеспечивающие защиту нашей информации, которую мы предоставляем через соответствующие серверы в государственно-миграционную службу и в другие учреждения, которые занимаются печатью. Как мне известно, СБУ сейчас проводит проверки, возможно, изымает серверы в ряде телекоммуникационных компаний, которые, имея эту лицензию, предоставляющих услуги по защите информации и предоставляют эти защищенные каналы связи. Руководство ГП «Документ» поехало к провайдерам и выясняет, насколько эта ситуация серьезна», - заявил Полищук.

Полищук отметил, что трудности с получением паспортов начали возникать после 15:00. Люди не могли оформить или получить загранпаспорта.

«Надеюсь, завтра этот центр и другие центры заработают», - добавил он.