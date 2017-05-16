Вчера, 15 мая, в Николаеве неизвестные избили депутата Николаевского городского совета Вячеслава Апанасенко, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что сообщение об избиении 45-летнего мужчины поступило в полицию около в 22:00 ч.

«Звонила жена потерпевшего, которая отметила, что у их дома по ул. Артиллерийской неизвестные лица неустановленным предметом нанесли телесные повреждения ее мужу и скрылись», – говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что пострадавший был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Полиция Центрального района Николаева начала уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 УК Украины «Хулиганство», что наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Сейчас проводятся мероприятия направленные на установление и задержание злоумышленников, а также ожидаются результаты медицинского обследования относительно степени тяжести полученных потерпевшим телесных повреждений.

По данным местного издания Новости-N, в результате нападения Апанасенко получил черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Самым серьезным повреждением у депутата стала рана лица, на которую наложили около 20 швов.