Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты», сообщает информационное управление Аппарата ВР.
За соответствующий законопроект №2987 проголосовало 238 народных депутатов.
Отмечается, что законодательный акт дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 1723 «Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты» и в соответствии с ним установлена административная ответственность за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображения, кроме использования указанного символа в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 4 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».
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