Украинская сторона настаивает на немедленном согласовании списков лиц, совершивших преступления, но которых можно помиловать ради освобождения заложников, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Украинская сторона подчеркнула: процесс верификации лиц, права которых процессуально ограничены, завершена. Также мы настаиваем на немедленном согласовании списков и конкретизации даты освобождения людей», - написала она в Facebook по итогам заседания контактной группы в Минске.

Олифер уточнила, что верификация состоялась с 28 апреля по 12 мая. По ее словам, «за это время группа проехала более 14 тысяч километров, были в 20 регионах Украины, посетили 37 пенитенциарных заведений».

«Представители ОРДЛО высказали сомнение в желании/нежелании отдельных граждан перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса. В качестве жеста доброй воли госпожа Лутковская проверит эту информацию и даст свое заключение. Окончательные результаты будут обработаны ОБСЕ», - сообщила пресс-секретарь.

Напомним, 28 апреля вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что начался процесс верификации заявлений лиц, совершивших преступления против Украины, но которых в рамках законодательства можно помиловать ради освобождения заложников.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что все 100% заключенных в украинских тюрьмах не хотят возвращаться на оккупированные территории в рамках обмена заложников.