Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе настаивает на расследовании факта сексуальных домогательств со стороны вооруженных лиц в ОРДЛО, которым подверглась женщина-сотрудник СММ ОБСЕ.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«И в рамках подгруппы по безопасности, и на заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона в очередной раз высказала глубокую обеспокоенность агрессией, которой продолжают подвергаться сотрудники СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО. В частности, мы возмущены фактом сексуальных домогательств со стороны вооруженных людей, которым подверглась женщина-сотрудник СММ ОБСЕ», - написала она в Facebook.

«Инцидент должен быть расследован, а виновные – строго наказаны», - подчеркнула пресс-секретарь.