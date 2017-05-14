Все 100% заключенных в украинских тюрьмах не хотят возвращаться на оккупированные территории в рамках обмена заложников. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Я санкционировал верификацию тех, кто находился под следствием и тех, кто заключен не по тяжелым статьям в украинских местах лишения свободы ... 100% из тех, кого Украина предоставила возможность проверить о желании вернуться в оккупированный Донецк и Луганск, 100% подтвердили свое нежелание», - заявил Порошенко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, сейчас ожидается очередное заседание Трехсторонней контактной группы по освобождению заложников.

По мнению Президента, постоянная модификация позиции Российской Федерации свидетельствует о ее нежелании освобождать украинских заложников, несмотря на взятые обязательства.

Напомним, 28 апреля вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что начался процесс верификации заявлений лиц, совершивших преступления против Украины, но которых в рамках законодательства можно помиловать ради освобождения заложников.

Процесс верификации по спискам «ДНР» завершен, по спискам «ЛНР» - продолжается.