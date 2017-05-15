Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины предлагает парламенту досрочно прекратить полномочия народного депутата Андрея Артеменко. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на первого зампредседателя комитета Павла Пинзеника.



Согласно регламенту, после решения комитета Верховная Рада может рассматривать этот вопрос даже на завтрашнем заседании.

Ранее во время Согласительного совета председатель ВР Андрей Парубий отметил, что вопрос лишения мандата Артеменко появится в сессионном зале сразу после решения Регламентного комитета. «По Артеменко - будет решение Регламентного комитета, и кадровый вопрос сразу появится в зале на рассмотрении», - сказал Парубий.

Напомним, 30 апреля лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что Президент Петр Порошенко 29 апреля подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.

Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения украинского гражданства Артеменко.

21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении Артеменко. Его действия квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 УК – госизмена.

Артеменко оказался в центре внимания СМИ после того, как NYT сообщила о том, что народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко разработал «концепцию» заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы и передал ее советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

